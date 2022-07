Michelle Arellano: Niña genio mexicana comenzará a estudiar medicina en la universidad con solo 9 años

CHIAPAS, México.-Michelle Arellano Guillén se ha convertido en un orgullo para Chiapas y el País, pues con tan solo 9 años de edad comenzará a estudiar la carrera de Medicina para el próximo ciclo escolar gracias a su inteligencia.

Según reportes locales, Michelle tiene un IQ de 158, tan solo dos puntos por debajo del de Albert Einstein. Cuando apenas tenía un año y medio, la niña ya hablaba inglés y a sus 4 años ya sabía leer y escribir.

Te puede interesar: UNAM: Cuándo y dónde consultar resultados de examen de admisión

Sus padres pensaban que la inteligencia se debía a la estimulación temprana que le dieron desde que nació, por lo que un principio no sospecharon que era una niña sobredotada.

Algunos psicólogos me decían que era un adulto en chiquito, porque era como muy propia; aprendió a hablar inglés al año y medio, pero yo pensaba que era porque también como soy médico le dábamos mucha estimulación temprana", mencionó el padre de familia.

ESTE AÑO ACREDITÓ LA SECUNDARIA Y PREPARATORIA

Después de estudios con médicos y psicólogos, la familia de Michelle se enteró que era una niña genio. Sin embargo, señalaron que fue rechazada de cinco escuelas primaria en su localidad, pues no la querían aceptar debido a su coeficiente intelectual.

Tras ser aceptada en un plantel, los padres pidieron a la Secretaría de Educación en Chiapas el aceleramiento de grado, ya que Michelle se aburría en clases porque en unas cuantas horas lograba aprender de todo.

Te puede interesar: Universidad de Texas lanza convocatoria para profesores mexicanos

"De cuarto año pasó a sexto grado de primaria; fue como su primer salto; posteriormente, nos comentaron que podía hacer la acreditación por una evaluación única, entonces aceptamos esa oferta y en noviembre de 2021 acredita la primaria y ahorita en marzo de 2022 acreditó secundaria y la preparatoria por medio de un examen único también, que se llama Ceneval", agregó Karina Guillén, en entrevista para UnoTV.

SIGUIENTES PASOS

Para la familia, el siguiente paso es acompañar a Michelle durante el inicio de su carrera profesional, la cual será en Medicina. Posteriormente, la niña buscará convertirse en cirujana cardiovascular, ya que esta es la especialidad de su mamá.

"Me gustaría ser como mi mamá y porque me gusta y lo sé porque yo también he entrado a cirugía con mi mamá, pues ver como son los organismos dentro del cuerpo”, mencionó Michelle.

De acuerdo con información de N+, la licenciatura la iniciará en línea el 29 de agosto, un día antes de su cumpleaños número 10. Después, los Arellano Guillén verán la posibilidad de viajar a Estados Unidos, porque la menor acreditó allí un examen de admisión para una universidad en Massachusetts.