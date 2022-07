UNAM: Cuándo y dónde consultar resultados de examen de admisión

CIUDAD DE MÉXICO.- Aspirantes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que presentaron su examen de admisión para el próximo ciclo podrán consultar sus resultados a partir de julio en el sitio web de la conocida como "máxima casa de estudios del País".

Fue en mayo pasado cuando se inició con la primera jornada de aplicación del examen de ingreso a nivel licenciatura de la UNAM, en más de 197 mil jóvenes.

En la convocatoria que lanzó la UNAM en enero pasado para el Concurso de Selección Ingreso a Licenciatura 2022 en el Sistema Escolarizado o en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) indicó que como el año pasado, este 2022 solo se aplica un único examen para alguna de las 132 carreras que ofrece la institución educativa, debido a la pandemia de Covid-19.

¿Cómo, cuándo y dónde consultar resultados del examen de admisión a la UNAM 2022?

Será el 22 de julio de 2022 cuando se publiquen los resultados del examen de admisión de la UNAM en el sitio www.dgae.unam.mx. Los aspirantes deben tener a la mano su número de folio, ya que lo pedirán para hacer una consulta.

Quienes sean seleccionados tendrán que presentar un examen de colocación de inglés entre el 22 y 29 de julio, además de responder la hoja de datos estadísticos, para obtener tu diagnóstico del examen.

Desde el 25 de julio y hasta el 1 de agosto, podrás descargar en el sitio Primer Ingreso e imprimir tu documentación de ingreso. Únicamente esas fechas estarán disponibles para la documentación.

En caso de no contar con documentos que te soliciten, o que estén en mal estado, puedes solicitar su reposición o duplicado a la instancia correspondiente, pues de no entregarlos en tiempo y forma no podrás completar tu inscripción aun cuando hayas sido seleccionado.

Dependiendo el plantel, las inscripciones se realizarán del 8 al 12 de agosto, mientras que el inicio de clases para el ciclo escolar 2022-23 1 es el próximo 15 de agosto.