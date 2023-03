México y EU pactan lucha contra fentanilo

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de una reunión de más de tres horas entre las delegaciones de México y Estados Unidos con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el fentanilo, el canciller Marcelo Ebrard anunció el acuerdo de una campaña binacional para prevenir el consumo de esa droga.

El funcionario dijo que la representación de EU, encabezada por la asesora del presidente Joe Biden para seguridad nacional, Elizabeth Sherwood, y el embajador Ken Salazar, reconoció el trabajo de México en el caso de los cuatro ciudadanos estadounidenses secuestrados, y dos de ellos asesinados en Tamaulipas.

Reconocieron el trabajo que México ha venido haciendo respecto a eso, que se actuó con eficacia y rápidamente, y que se está haciendo la investigación en curso”, indicó.

El titular de Relaciones Exteriores negó que haya habido algún llamado de atención cómo el de los legisladores republicanos que han acusado que México no hace lo suficiente para combatir a los cárteles de la droga.

“Se les hizo de su conocimiento cuáles son los resultados que en México se tienen respecto a la seguridad en México, de donde estamos nosotros, donde están ellos, y se tuvo una buena conversación para fortalecer el entendimiento en materia de seguridad”, dijo.

NUEVA REUNIÓN

Lopez Obrador, agregó, designó a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, como contraparte de Elizabeth Sherwood, y acordó realizar en abril una nueva reunión en Washington, donde presentarán resultados sobre el combate al trasiego y consumo de fentanilo.

“México presentó algunos datos, por ejemplo, lo que ha sido la incautación de fentanilo, que ya rebasa las seis toneladas, se presentaron también diferentes indicadores, el homicidio en México está decreciendo 10%, así como todos los demás delitos” presumió.

NIEGA HAYA TENDIÓN CON EU POR LAS ACCIONES DE CÁRTELES

Tras informar que la campaña binacional contra el fentanilo será financiada por cada uno de los países, Marcelo Ebrard Casaubón negó que haya tensión con el país vecino del Norte por las acciones ilícitas de los cárteles mexicanos.

No hay tensión con Estados Unidos, porque esa es una declaración de senadores republicanos -que no es el Gobierno de EU-, que plantean algo que de antemano no es realizable, y lo plantean porque es su campaña electoral; piensan que atacar a México y culpar de cosas de las que México no sólo no tiene la culpa sino que les estamos ayudando”, sostuvo.

“Todas las incautaciones de fentanilo que se hacen en México, si no se hubiesen hecho, esas pastillas estarían hoy o habrían causado no digo cientos, miles de muertes en los Estados Unidos, entonces no hay tal tensión con Estados Unidos”.

Ebrard Casaubón también afirmó que México insistió en el tema del control de armas que vienen del vecino país.

“(Hubo) coincidencia en los diagnósticos, y el compromiso de ambas partes de hacer más, reconociendo todo lo que se ha hecho, y ver qué más podemos hacer en el tema de fentanilo y otros que puedan ayudar a mejorar la seguridad de los dos lados”, añadió.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dio a conocer en sus redes sociales la reunión que sostuvo la consejera de seguridad nacional con una delegación mexicana.