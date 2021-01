México restringe paso de guatemaltecos por posible llegada de caravanas

CHIAPAS.- El Instituto Nacional de Migración (INM) de México, restringió este domingo el paso de cientos de guatemaltecos que buscaban entrar a territorio mexicano por el río Suchiate de manera irregular para hacer compras, actividades turísticas y comerciales.



Estas acciones se realizan como parte de los operativos para evitar el paso de migrantes sin documentos a suelo mexicano.



El pasado 15 de enero una caravana de migrantes procedentes de Honduras inició su desplazamiento hacia México, con el objetivo de llegar a Estados Unidos.



La caravana, compuesta por más de 9 mil hondureños, cruzó este sábado el oeste de Guatemala, aunque este domingo, las fuerzas de seguridad guatemaltecas detuvieron y reprendieron violentamente a la caravana.





En México, los agentes migratorios se han desplegado en la ribera del río Suchiate para solicitar documentos que permitan a los guatemaltecos comprobar su estancia legal en el país.



Sin embargo, la mayoría no traen consigo la tarjeta de visitantes regional o la visa humanitaria, documentos que les permiten entrar en territorio mexicano.



Sobre el paso en Palenque, se pueden ver a hombres y mujeres bajar de las balsas con la finalidad de internarse a Ciudad Hidalgo, Chiapas, pero son interceptados por personal de migración y un elemento de la Guardia Nacional para solicitarle sus papeles.



Uno de los guatemaltecos que apenas logró bajar de una balsa, dijo que siempre han pasado a México cruzando el río Suchiate, sin embargo, la llegada de las caravanas de migrantes ha provocado que no los dejen ingresar, ya que les solicitan la tarjeta de visitante regional.



"Todos los días hemos pasado y venido, nosotros venimos a comprar cosas" ,dijo a Efe el guatemalteco, Amilcar Ruiz, originario de Coatepeque y quien aseguró que debido a la pandemia no ha podido renovar su pase.



MANTIENEN VIGILANCIA



En Ciudad Hidalgo se mantiene la presencia de elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional haciendo presencia y brindando seguridad al personal de migración.



A pesar de que es domingo, la presencia de guatemaltecos es alta, pero la mayoría se han empezado a regresar a su país.



Otros extranjeros que cuentan con las tarjetas de visitante regional han optado por utilizar el puente Rodolfo Robles, principal acceso para poder ingresar a México.



Esta tarde, el gobierno de México, volvió a reforzar la ribera del río Suchiate con mayor presencia de elementos de migración para evitar el paso de los extranjeros en grupos pequeños.





La crisis migratoria afecta a la región, especialmente desde octubre de 2018 con el fenómeno de las caravanas, y desde su llegada a la presidencia el 1 de diciembre ese año, Andrés Manuel López Obrador, se mostró muy crítico con sus antecesores en materia migratoria y apostando por los derechos humanos.



En 2019, ante el aumento de caravanas de migrantes centroamericanos que cruzaban México con dirección a EU, el presidente de este país, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a todas las exportaciones mexicanas.



El gobierno de México acordó entonces con el de Estados Unidos militarizar su frontera sur, con Guatemala, a cambio de impulsar un programa de desarrollo para Centroamérica a fin de frenar las migraciones, pero ese plan quedó estancado.