México responde al autoproclamado gobierno de Bolivia: Evo Morales tiene libertad de expresión

CIUDAD DE MÉXICO.-La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana emite una nota informativa en la que garantiza el derecho del ex presidente Evo Morales de expresarse libremente y afirma que ninguna de sus declaraciones son violatorias del otorgamiento de asilo.

Según la cancillería, la legislación nacional e internacional señala “que no se puede coartar la libertad de expresión de los asilados y que dicho derecho no puede ser motivo de reclamación por otro Estado”.

Horas antes, miembros del nuevo gabinete de la autoproclamada presidenta interina de Bolivia criticaron que Morales haya hecho pronunciamientos políticos sobre su país al encontrarse ya en México.

Morales lanzó un llamamiento a un diálogo nacional, dijo que regresaría a Bolivia si el pueblo se lo pide y dejó la puerta abierta a la posibilidad de no presentarse a las próximas elecciones.

Esta mañana el flamante ministro de Obras Públicas de Bolivia, Yerko Núñez, advierte que el nuevo gobierno del país andino reclamará a México por las declaraciones públicas del ex presidente Evo Morales, asilado en ese país.

“Hay que hacer conocer al gobierno mexicano, eso no puede estar sucediendo. El ex presidente está asilado, no puede hacer ningún comentario. Vamos a hacer las presentaciones que correspondan a través de la cancillería”, dijo Núñez.

En una rueda de prensa en México la víspera, Morales llamó a un acuerdo nacional para pacificar a Bolivia con el apoyo de países “amigos” y dijo que está dispuesto a volver si el pueblo se lo pide.