México resistirá la crisis económica mundial: López Obrador

Ciudad de México (GH).-México cuenta con fondos para enfrentar la crisis económica internacional, pues las reservas nacionales se incrementaron en 10 mil millones de dólares, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Vamos resistiendo, por la crisis, tenemos finanzas sanas, eso nos ayuda mucho. Logramos blindarnos, no se gastó más, no se endeudó el País, no creció deuda. Creció el monto de las reservas en 10 mil millones de dólares”, dijo.