México puede ser ejemplo mundial por casos Lozoya y García Luna: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de un video en redes sociales, el presidente López Obrador mostró una copia de la denuncia que presentó Lozoya a la Fiscalía General de la República (FGR) la cual está en las redes sociales y es de lectura obligatoria, mediante un mensaje en su cuenta de Twitter, el presidente mexicano comentó que este es desafío del que asumía su responsabilidad.

Externó, que esta semana fue muy importante porque se dio a conocer la denuncia de Emilio Lozoya e implica a muchos funcionarios públicos, legisladores, empresarios en casos de corrupción, “como nunca se había visto“.

Comentó que Lozoya decidió solicitar protección a cambio de informar de todo lo que hizo, sabía, e hicieron otros durante el tiempo que fue director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto y lo que se heredó del de Felipe Calderón.

López Obrador dijo que Lozoya “acusa a diestra y siniestra”; están como 70 personas implicadas entre ellos tres ex presidentes, Carlos Salinas -como cabildero o gestor del PAN; a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y otros funcionarios, comentó que también se debe de probar la entrega de dinero a colaboradores de senadores como se dio conocer en un video.

Señaló que la FGR debe hacer la investigación a fondo sin venganza y con justicia al tiempo que externó su confianza al fiscal Alejandro Gertz Manero, se pronunció que no haya, en general linchamientos políticos, además aclaró que todo lo que se denuncie debe probarse.

No pienso que Alejandro Gertz Manero deje de cumplir con sus responsabilidades… estoy seguro que llegará al fondo, desde luego sin venganzas; es justicia, no venganza. no juicios sumarios, no castigar sin pruebas’, finalizó.