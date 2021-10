Mesera atiende a mujer que le dejó una nota con conmovedora información

Megan es una joven que trabaja como mesera, pero un día normal llegó al restaurante una mujer que le dejó una nota que decidió compartir en Twitter.

En julio de este año Megan comenzó uno de sus días laborales en un restaurante en Estados Unidos, en esa ocasión, la joven atendió a una mujer que entró sola al establecimiento. Megan notó que la mujer se veía algo triste, indica Milenio.

"En un momento del almuerzo, ella empezó a comer más despacio, así que conversamos unos minutos. Una pequeña charla, nada demasiado profundo. Me dijo que tenía casi 70 años y que había bajado un poco el ritmo", dijo Megan a la revista Newsweek.

Megan señaló que la cliente que atendió además de verse desanimada, la veía mucho, por lo que no sabía si era porque no le había gustado la comida o necesitaba algo.

"En retrospectiva, me gustaría haber tomado su tranquilidad como una invitación. Creo que eso es lo que quería. No dejaba de mirarme, así que supuse que algo no iba bien en su comida o que necesitaba algo. Supongo que, en cierto modo, lo necesitaba (hablar)".

Cuando la mujer terminó de comer, pidió la cuenta y finalmente le dejó de propina a Megan tres dólares, pero lo que le llamó la atención fue que también había una nota.

"Muchas gracias por tu amable servicio. Era la primera vez que salía a comer sola desde que falleció mi marido. Esperaba poder superar esto", decía la conmovedora nota.

Al leerla, la mesera no pudo contener las lágrimas. Explicó que tuvo que ir al baño para reponerse y seguir trabajando.

Dos días después de lo sucedido, Megan subió una foto de ella llorando y otra del mensaje que le dejo la cliente, por lo que rápidamente su publicación se volvió viral.

"Esta es mi verdadera sonrisa porque soy muy feliz y esa nota no me rompió el corazón en absoluto”, mencionó de forma irónica.