"Me pongo del lado de la UNAM": Ricardo Monreal defiende a la Universidad ante críticas de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-Ante las nuevas críticas de AMLO contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por haber mandado a sus estudiantes "a sus casas" en lugar de apoyar en la lucha contra la pandemia de Covid-19, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, salió en defensa de la máxima casa de estudios del País.

Siempre me pondré del lado de la UNAM. No me confrontaré con el presidente de la República por sus opiniones, él tiene el derecho a expresarlo y a decirlo, pero creo que la institución, la UNAM, es una institución de gran calidad", dijo.