¿Dónde están las plazas?: Doctora contesta a AMLO por decir que en México no hay especialistas suficientes

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de la plataforma TikTok, circula el video de una usuaria bajo el nombre Dra. Ana Ceci quien nos señala que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en México no hay médicos especialistas, motivo por el cual se necesita contratar médicos cubanos.

Ante esta afirmación del presidente, la usuaria nos comparte su trayectoria académica que consta de siete años en la carrera de medicina, más otros tres años en la especialidad genética médica. Pese a sus estudios, y a los de varios de sus compañeros, esta mujer indica que no hay plazas disponibles para ejercer sus estudios especializados.

No hay plazas, no hay una sola plaza en donde yo pueda trabajar. Pero bueno, me dirán; 'es que en México no necesitamos genetistas', está bien, pero ¿y mis compañeros que salieron de cirugía, que salieron de ginecología, que salieron de pediatría?”, expresó la joven.

El gobierno federal contratará 500 médicos cubanos

Este lunes AMLO comentó que el gobierno federal contratará 500 médicos cubanos, porque en México no hay suficientes especialistas que quieran trasladarse a las comunidades alejadas, no obstante, la joven relata que tiene bastantes conocidos a quienes les gustaría regresar a sus provincias a ejercer, pero que no encuentran ninguna plaza.

Dice el presidente que las plazas están en zonas rurales. Tengo muchos amigos que quieren regresar a sus ciudades, a sus provincias, a ejercer, ¿dónde están las plazas?” dice la usuaria.

El video finaliza con la joven recordando al presidente que en el país existen muchos médicos y especialistas, quienes se encuentran en listas de espera de varios años para conseguir una plaza. Invitó a los médicos especialistas a sumarse a su movimiento que tiene la finalidad de mostrar al presidente que el país tiene los elementos que se requieren.