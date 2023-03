“Me ha dolido mucho, me ha dañado”, confiesa AMLO sobre tragedia en centro migratorio de Ciudad Juárez

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador confesó que el incendio de un centro migratorio en Ciudad Juárez en donde murieron 39 migrantes y otros 27 están heridos, varios de ellos con quemaduras internas graves, le “ha dolido mucho” y lo ha dañado.

“Lo confieso, me ha dolido mucho, me ha dañado, he tenido momentos difíciles”, dijo durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

El más difícil, precisó, fue la explosión de un oleoducto en Tlahuelilpan, Hidalgo el 18 de enero de 2019 que dejó 137 muertos.

Ese fue el momento más duro, que me ha afectado anímicamente, luego este. Este me conmovió, me partió el alma”, dijo.

Se está haciendo mucho desde que llegué, dice AMLO

López Obrador detalló que le ayuda a sobrellevar el dolor “que hemos estado haciendo mucho desde que llegué”.

“Hay constancia que estamos duro y dale, pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que se atienda a los migrantes, para que no se vean en la necesidad de abandonar sus pueblos”, añadió.