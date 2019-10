"Me encerré y no salí hasta que los soldados vinieron a tocar a la casa"

TEPOCHICA, Gro.- La sangre esparcida, los casquillos, los guantes de látex tirados y la gorra de un militar olvidada certifican los 30 minutos de balazos que le provocaron la muerte a 14 presuntos criminales y a un soldado la tarde del martes en la calle principal de Tepochica, un pequeño poblado de Iguala.



El silencio es también una evidencia de ese momento de terror. Se escucha de manera profunda y sólo lo rompen los gritos de los niños o el paso del transporte público.



Las calles están casi vacías porque ayer no hubo clases, por la noche avisaron que los profesores no llegarían. Lo mismo pasó con los médicos y enfermeras de la pequeña casa de salud del poblado.



Muy pocos caminan por las calles y los que lo hacen pasan aprisa, no se detienen y cuando los reporteros preguntan por lo que pasó la tarde anterior, las respuestas son monosílabas, sí o no, y siguen su paso.



Yo no le puedo decir cómo pasó porque no escuché los balazos, me enteré por las noticias", dice una mujer que vive a la vuelta de donde se dio el presunto enfrentamiento.