"Me dejaste muerta en vida": Mamá escribe carta a su hijo feminicida en el Estado de México

ESTADO DE MÉXICO.-Una mujer de Tecámac, Estado de México que sufrió la pérdida de sus hijas compartió una carta dedicada a su hijo feminicida en donde lamenta el infierno que experimentó en 2020 luego de que fuera él quien les quitó la vida tanto a las dos niñas como a otro bebé que tuvo con otra pareja.

Sabes que me dejaste muerta en vida con la ausencia de mis niñas, de mi niño, de saber que estás en ese lugar donde sé que no estás bien; no sabes cómo se me rompe el alma de sentir esta enorme soledad y tristeza que me acompañará toda mi vida", menciona la carta.

La mujer, identificada en la carta como Erika Janeth recuerda que su hijo Braulio, nacido en 2003, siempre fue hiperactivo y desafiante. Asimismo, siempre fue el consentido de su papá pero incoherentemente también era este quien más lo maltrataba.

Con el pasar de los años, el matrimonio tuvo a dos hijas más en 2008 y 2013, a quienes llamaron Yiyari y Diana, respectivamente. Sin embargo, en 2014 la pareja se separó, pues Erika notó que su esposo siempre hacía menos a sus dos niñas.

Braulio volvía a casa de su mamá solo para robarle dinero

No obstante, Erika decidió llevarse a sus tres hijos, pero en 2015, Braulio quiso irse con su papá, elección que su madre permitió pues el niño era muy grosero con ella, aunque tiempo después este visitaba a su mamá y a sus hermanas solo para robarles dinero.

"Era mi hijo, ni modo de cerrarle la puerta", mencionó Erika.

El tiempo pasó y Erika tuvo una nueva pareja con quien tuvo otro bebé, infante que tenía casi tres años cuando Braulio pidió nuevamente regresar a casa por los maltratos de su padre. Erika y su nueva pareja aceptaron.

Braulio primero acabó con la vida de su hermanastro

Ya con Braulio, Yiyati, Diana y Diego juntos en casa, la madre de los menores podía mantenerlos gracias a que trabajaba como encargada de un restaurante que quedaba a pocos minutos de su hogar, por lo que Braulio cuidaba a sus hermanos.

Sin embargo, la primera tragedia ocurrió el 1 de junio de 2020, cuando Braulio llegó al restaurante para avisar a su mamá que el pequeño Diego no se movía y cuando Erika llegó a casa el bebé ya no respiraba.

Pese a que Braulio estuvo en calidad de sospechoso desde un principio, las autoridades determinaron que el bebé murió "por muerte de cuna". Asimismo una de las niñas le dijo a Erika que el adolescente había metido a Diego al cuarto y lo "durmió a fuerzas".

El ahora feminicida volvió a casa, esta vez con una novia que explotó sexualmente en Puebla

Después de estos hechos, Braulio se fue nuevamente con su papá, mientras que la nueva pareja de Erika decidió cortar su vínculo con ella para evitar problemas.

Meses después Braulio llegó una vez más a casa de su madre, pero ahora con una adolescente que dijo era su novia. Erika, al no parecerle correcto que apareciera con una joven, contactó a los padres de la menor para avisarles que estaba en su casa.

Ante esto, Braulio y su novia se escaparon y se establecieron en Puebla. Lamentablemente, Erika se enteró que el joven se llevó a la muchacha para explorarla sexualmente.

Por ello, las autoridades detuvieron al menor, pero el padre de Braulio rogó a los oficiales que lo dejaran bajo su cargo y firmó documentos donde él se hacía responsable de su hijo y la policía accedió.

Hermanas de Braulio querían pasar una navidad con él pese a maltratos en el pasado

Llegó noviembre de 2020 y Braulio se presentó nuevamente en casa de su madre en Tecámac, en donde le suplicó que lo ayudara pues su papá lo maltrataba. Pese a que era una difícil elección por el historial del adolescente, las niñas le dijeron a Erika que le diera otra oportunidad pues "querían pasar una Navidad con su hermano".

Erika pagaba por cuidar a sus hijas, pero conforme los gastos aumentaron, las niñas le dijeron que no se preocupara, pues confiaron en que su hermano podía cuidarlas. Sin embargo, Erika les pidió que cada hora les llamara con el fin de sentirse más tranquila.

Tristemente, la segunda tragedia ocurrió el 29 de noviembre de 2020, día en que durante su jornada laboral Erika marcó a sus hijas en repetidas ocasiones pero ninguna llamada entró.

Segunda tragedia ocurrió el 3 de diciembre de 2020; recibe condena de solo cinco años por ser menor de edad

Al extenderse su turno pese a la pandemia, la mamá de los menores llegó a su casa a las 00:50 horas y al abrir la puerta de uno de los cuartos encontró a Braulio ahorcando a una de las niñas.

"Grite y entonces él se me vino encima, e intentó asesinarme, me pico dos veces en las costillas, cinco en la cabeza, y al final luego de forcejear con él más de hora y media, me golpeó con la cacha de una pistola, perdí el conocimiento más de nueve horas", le mencionó Erika a la activista Frida Guerrera.

Pese a que Braulio ya había huido cuando Erika despertó, el joven fue detenido el 3 de diciembre de 2020 y el pasado 28 de septiembre de 2021 recibió una sentencia de tan solo 5 años por ser menor de edad.

Dedica carta a sus hijas

"Quiero decirles tantas cosas quiero que sepan que las amo con todo mi corazón me hacen mucha falta, mi vida no tiene sentido sin ustedes me siento muy triste de saber tantas monstruosidades que les hizo la persona que se supone las cuidaría y las defendería de todo peligro".

"No puedo entender porque tanto odio, rencor hacia ustedes y conmigo: sé que están con su hermanito también y sé que en algún momento nos volveremos a ver y seguir siendo tan felices como lo éramos".

