Mauricio Kuri: “AMLO es mi presidente y yo vi un AIFA muy digno, no las mentiras que decían”

QUERÉTARO.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, emitió su opinión sobre el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tras asistir a su inauguración, describiéndolo como “muy digno”.

Yo no voté por nuestro presidente López Obrador, muchas cosas de su visión no coincido, pero hay algo que me queda claro, es mi presidente y quiero que le vaya muy bien”, mencionó Kuri.