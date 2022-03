AIFA es muy digno… aunque no es de los más bonitos del mundo; comenta el gobernador de Guanajuato

GUANAJUATO: El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo indicó que hay cosas positivas y cosas que criticar en cuanto al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

No hay que ser un experto para darse cuenta que falta mucho para terminar ese aeropuerto", comentó.

Este lunes señaló que al asistir al arranque de operaciones, notó que el AIFA estará funcionando en una parte, pues se ven las máquinas trabajando, haciendo accesos.

No es de los más bonitos del mundo, no es el más moderno del mundo, yo conozco aeropuertos como el de Singapur, Taiwán y Shanghai, y no es de los mejores del mundo; sin embargo, es un aeropuerto muy digno. ¡Dejemos que funcione!", dijo.