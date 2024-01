Mario Delgado niega que Sheinbaum use recursos públicos para financiar su campaña

CIUDAD DE MÉXICO.- Por medio de un comunicado, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado rechazó rotundamente que la candidata presidencial del partido, Claudia Sheinbaum, utiliazara recursos públicos para su campaña.

En la campaña y en todas las actividades de la doctora Sheinbaum, no hay ni un peso que provenga del erario público, porque no lo permitiríamos y porque la doctora Sheinbaum tiene una profunda convicción de que es algo que combatimos y no vamos a caer en esta práctica".