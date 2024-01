AMLO pide a Sanjuana Martínez que muestre pruebas, si tiene, de los “moches” que acusa

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Que Sanjuana Martínez muestre las pruebas en contra de los funcionarios morenistas que acusó de pedirle “moche” para la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Yo respeto mucho lo que dice esta compañera pero no comparto. Somos libres y nosotros no censuramos a nadie, a nadie, por encima de todo está la libertad. No puede haber mordaza, que todos podamos expresarnos”, dijo.

“Le pedirá usted que pruebe estos dichos”, se le preguntó.

Sí, es más, si tiene pruebas. No estoy yo limitando su libertad de expresión, pero tenemos que apegarnos a tres principios que nos guían: no mentir, no robar y no traicionar”, contestó.