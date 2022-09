Mariana Rodríguez dice que votó por Samuel García "porque estaba guapo"

MÉXICO.- En la Conferencia Nacional de Jóvenes en Movimiento 2022, Mariana Rodríguez, la influencer y esposa del actual gobernador de Nuevo León, admitió la razón por la cual había votado por Samuel García la primera vez que ejerció su derecho al voto.

Fue en el 2015, y comentó que no tenía idea alguna sobre los temas políticos por lo cual, en aquél entonces, decidió que votaría por Samuel García porque "estaba muy guapo":

Mi papá me dice que tache la boleta de los diputados locales, me dice ‘no votes por que no hacen nada y les pagan de oquis’, pero yo me acordaba de ese chavo guapo que yo veía en el panorámico y voté por Samuel, pero me dice mi mamá saliendo que ‘por quién había votado’ y le dije que por Samuel, y me preguntó la razón, y le dije que ‘porque estaba muy guapo’, esa fue mi respuesta y santa regañada que me dieron porque no era una de las razones por las que deberíamos votar”