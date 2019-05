Ebrard hablará con Pompeo sobre plan de desarrollo

WASHINTON.-Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, se reunirá este jueves con Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos.

Entrevistado al término de la conferencia que emitió “Impulsando el Potencial Económico de México", el titular de la SRE destacó que en la reunión que sostendrá con el funcionario estadounidense se abordará el tema del Plan de Desarrollo para el Sur de México y Centroamérica, que presentó el pasado lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Me voy a ver mañana porque la última vez que estuve en Washington él no estuvo (Mike Pompeo) nos pusimos de acuerdo para hablar de varios temas, el número uno es el Plan de Desarrollo. Tenemos la idea, la tesis, de que si no se invierte en el Sur de México, sobre todo en Guatemala, Honduras, y El Salvador el flujo migratorio no va a variar, al contrario va a incrementar con el paso del tiempo, por eso se presentó el lunes y vamos a insistir que esta es la solución, las demás no son efectivas", aseguró.