Marcelo Ebrard enfatiza: "El pueblo tiene que elegir a quién sigue, no el dedazo"

MÉXICO.- Durante una visita de trabajo en Oaxaca para inaugurar una oficina en el municipio de Tuxtepec, el Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, mencionó que en el futuro se llevará a cabo una encuesta para decidir quién será el sucesor del presidente López Obrador, y enfatizó la importancia de que sea el pueblo quien elija y no se recurra a la decisión de una sola persona.

Ebrard se negó a comentar sobre la relación entre el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, y Claudia Sheinbaum, otra posible candidata de Morena a la presidencia, pero dejó claro que seguirá apoyando al presidente y que el uso del "dedazo" no es una opción para la sucesión. Es importante destacar que Ebrard reiteró su compromiso con el presidente y su proyecto político.



El presidente me dijo un día, hace muchos años, algo muy emotivo, me dijo que nunca iba a olvidar lo que había yo hecho con él, "tú eres mi carnal" y hoy me dice "tú eres mi hermano", yo le digo también que Andrés es mi hermano", expuso el canciller.