Marcelo Ebrard advierte que no callará e irá por la Presidencia de México

CIUDAD DE MÉXICO.- En su primera gira tras su derrota en la encuesta de Morena, Marcelo Ebrard advirtió ayer en Tlaxcala que su objetivo sigue siendo la Presidencia de la República, y que no callará ante las irregularidades que se cometieron en el proceso interno.

"No nos vamos a quedar callados, no estamos de acuerdo. No vamos a aceptar que la propuesta sea: 'guarden silencio, les damos unos cargos y se callan la boca', yo jamás voy a hacer eso porque los traicionaría a ustedes.

Vamos a perseverar, porque la única manera de realizar nuestro ideario es llegando a la Presidencia de la República y no es por ambición, es porque tenemos un programa, una causa y es porque sabemos cómo lo vamos a lograr", afirmó ante cientos de simpatizantes.

Ebrard inicia gira por el país

El aspirante presidencial señaló que decidió arrancar en Tlaxcala su recorrido por el país, para crear su movimiento nacional, pues, es la única entidad a donde, casualmente, no llegó la encuesta.

Insistió en que no es un berrinche ni un capricho, sino una decisión sensata, por lo que a Morena le conviene rehacer el proceso interno para no caer en las prácticas del PRI.

A Andrés Manuel le decían berrinchudo. No estoy buscando ser senador ni ser diputado. Morena tiene que responder y corregir, que no nos hablen de unidad a toda costa, es lo que se usaba en el PRI antiguo, la unidad y la disciplina están por encima de las convicciones decían en aquel entonces", añadió.

Aspira a CDMX López-Gatell

Hugo López-Gatell también se sumó a la contienda por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el Subsecretario de Salud es parte de la decena de funcionarios que renunciarán a sus cargos para contender por una candidatura en Morena. AMLO defendió a Gatell: "En momentos muy difíciles, (estuvo) aquí dando la cara, y es un profesional de primer orden, un buen servidor público".

López-Gatell se suma a Clara Brugada, Alcaldesa con licencia de Iztapalapa, y Omar García Harfuch, ex Jefe de la Policía capitalina, como aspirantes morenistas en la CDMX.

El subsecretario ha sido cuestionado por el manejo de la pandemia de Covid que provocó más de 300 mil muertes y afectó severamente al personal médico. La CDMX fue una de las entidades más golpeadas por el Covid-19.