Reapertura fronteriza: Ebrard considera que si EU no levanta restricciones, debe revisarse qué es esencial

CIUDAD DE MÉXICO.- El canciller Marcelo Ebrard Casaubón declaró que si Estados Unidos no levanta las restricciones para la reapertura fronteriza, cuando menos debe revisarse qué se entiende por actividad esencial o no esencial.

En la conferencia de prensa de este martes del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores habló de la reunión de trabajo sostenida el lunes con senadores estadounidenses.

Informó que comentaron los avances que lleva México en la vacunación, ya que la razón y origen para las restricciones fronterizas entre México y Estados Unidos han sido sanitarias.

Si no van a levantar las restricciones en toda la frontera porque consideran que por razones sanitarias no se puede hacer al mismo tiempo, que sí nos ayuden a que se revise que se entiende por actividad no esencial y que se entiende por actividad esencial”, expuso.