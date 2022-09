CIUDAD DE MÉXICO.- Manuel Espino se da agarrón en Twitter con Vicente Fox y Felipe Calderón.

La noche de este viernes el político duranguense, Manuel Espino, tuvo una intensa actividad en Twitter respondiendo mensajes de un par de expresidentes del país.

En primer lugar, respondió el tuit de Vicente Fox, en donde el exmandatario expresa que se arrepiente de haber liberado al presidente Andrés Manuel López Obrador del proceso de desafuero en 2005. "Saben a veces me arrepiento de haberlo liberado del "desafuero", escribió.

Manuel Espino le respondió: No te quedó de otra, tú insistías en el desafuero, yo te dije que en ese propósito el PAN no te seguiría porque era una fobia personal. Yo saqué al partido y a su bancada de diputados federales de esa absurda intentona. No dependía de ti la decisión".