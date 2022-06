Mañanera de AMLO: Regalías por 3 mdp de su libro corresponden a este año y no se omitieron en Declaración Patrimonial, aclara AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los 3 millones de regalías de su libro “A la Mitad del Camino” no se dieron a conocer en la declaración patrimonial reciente, porque corresponden a este año.

Si es que eso corresponde a este año, el dinero, y de acuerdo a la ley son los ingresos del año pasado. Entonces falta reportar los ingresos de este año, el año pasado pues fueron pocos los ingresos que tuve, mi sueldo básicamente no está incluido lo del libro y algunas otras cosas, pero creo que tuve ingresos como por un millón 600 mil pesos o algo así eso es lo que se manifestó", dijo.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional el mandatario fue cuestionado sobre el porqué no declaró las regalías de su libro.

“A la mitad del Camino” ha vendido cerca de medio millón de ejemplares

El mandatario presumió que “A la Mitad del Camino” es su libro que ha vendido más al sumar alrededor de medio millón de ejemplares.

El dinero de las regalías, dijo, será administrado por su esposa Beatriz Gutiérrez para su retiro, una vez concluido su cargo como Presidente de la República.

“Es para poder vivir hacia adelante, porque voy a tener una pensión del Issste (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado) que calculo será de 25, 30 mil pesos mensuales, porque cumplo con los años de trabajados”, explicó.

López Obrador aseguró que no posee bienes materiales porque no le importa el dinero y mostró sus bolsillos vacíos.

Regalías por 3 mdp de su libro corresponden a este año y no se omitieron en Declaración Patrimonial, aclara AMLO. Foto: Especial

Se prepara para el retiro

“Yo ya me estoy preparando porque me quedan al día de hoy dos años cuatro meses, y tengo la convicción, la firme convicción de jubilarme y nada de retiro parcial y aceptar invitaciones para ir a dar una conferencia o acompañar un acto de carácter cultural, social, económico; no, la apertura de una campaña, una fiesta donde lleguen políticos; aunque la fiesta sea de mis hijos, nada, nada de nada”, afirmó.

López Obrador desea ni siquiera aparecer en fotografías cuando se retire de la vida pública.

“Y cancelo mi teléfono y desaparezco, porque uno no debe tener tanto apego ni al dinero ni al poder. Cuando uno no domina la tentación del dinero y el poder, pienso yo, se pierde autenticidad”, indicó.

El mandatario adelantó que ya recibió su credencial de adulto mayor, pero que no la traía consigo.