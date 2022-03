Mañanera de AMLO: Propone López Obrador a reporteros que cubren matutina pedir al INAI lista de deudores al SAT e información de Loret de Mola

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los reporteros que cubren su conferencia matutina realizar una solicitud formal al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de los deudores al Servicio de Administración Tributaria (SAT), incluyendo al periodista Carlos Loret de Mola y Mexicanos contra la Corrupción.

Vamos a dar a conocer la deuda de nuevo, lo que tengamos, nada más me ayudas tú, porque mañana vamos a dar a conocer la lista; sí, tú me lo estás pidiendo, sí, ¿de acuerdo?, para que no me vayan a querer cepillar, porque me quieren cepillar por todo”, le contestó a un reportero que le hizo una pregunta durante la conferencia de prensa matutina.