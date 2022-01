Mañanera de AMLO: Presidente rechaza que la OMS haya recomendado vacunar a menores de 5 a 11 años con Pfizer

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya recomendado vacunar contra Covid-19 con Pfizer a los menores de entre 5 y 11 años.

El mandatario fue cuestionado sobre si México evaluará vacunar a los niños de 5 a 11 años, luego de que se informó hace unos días que la OMS recomendó la dosis de 10 microgramos en vez de los 30 microgramos que se aplica a los mayores de 12 años de la vacuna Pfizer, aclarando que son el grupo de prioridad más bajo a inocular.

Tenemos que ver si eso fue lo que recomendó la OMS, porque yo tengo la información de los responsables del sector salud del País que sostienen incluso lo opuesto”, contestó.

OMS definió prioridades en vacunación contra Covid

El mandatario aclaró que “ojalá y hoy se informe porque definieron los de la OMS las prioridades, que son exactamente las que estamos llevando a cabo en México, lo que usted plantea no tiene, según mi información, sustento”, dijo durante su conferencia matutina.

El Presidente destacó que la recomendación “no lo dijo la OMS, pero vamos aclarar”.

“Y vamos hacer lo que ellos nos recomiendan. Ahora lo más importante en la vacunación, porque fíjese ayer cuántos vacunamos, no debemos dejar y no se ponen a ver nuestros adversarios, porque además algunos mienten como respiran. Lo que más nos importa es vacunar a los no vacunados, por lo que ya vimos”, precisó.

México vacuna a menores de 15 a 17 años y de 12 años en adelante con comorbilidades.

¿Dónde vacunan a menores de 12 años?

De acuerdo con México Evalúa, a México sólo lo supera Rusia, pues ese País vacuna sólo de los 18 en adelante y se coloca al nivel de India, en donde se inoculan a partir de los 15 años. Incluso Sudáfrica lo hace de los 12 en adelante.

Países de América Latina como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Paraguay, Panamá, Uruguay, Perú y Venezuela se adelantaron a México y algunos vacunan a menores desde los 2 años de edad.

Estados Unidos y Canadá realizan una vacunación intensiva a su población de 5 años en adelante, mientras que en la Unión Europea la vacunación se le proporciona a niños a partir de los cinco años y en Reino Unido la agencia reguladora de medicamentos ya aprobó la vacunación de 5 a 11 años.