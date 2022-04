Mañanera de AMLO: Presidente niega polarización en el País por llamarle “vende patrias” a la oposición

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya polarización en el País, ante las acusaciones de la oposición de que el Gobierno Federal alienta un discurso de odio al llamarlos “vende patrias” luego de la votación en contra de la Reforma Eléctrica.

Si defender a Iberdrola, empresas extranjeras en contra de los mexicanos no es traición, que me digan, ¿qué es? No existe polarización, eso no existe como tal en México, sólo que se estén refiriendo a una élite y al pueblo, en ese sentido sí; aquí no estamos 50 y 50 con todo respecto, hay más polarización en Estados Unidos que la polarización que hay en México”, dijo.