"AMLITIO": Morena lanza encuesta para nombrar futuro organismo del estado

CIUDAD DE MÉXICOLuego de que la reforma a la Ley Minera fuera aprobada, Morena lanzó una encuesta para decidir el nombre del futuro organismo que se dedicará a la exploración y explotación del mineral.

A través de su cuenta de twitter el partido político del presidente Andrés Manuel López Obrador, lanzó una encuesta para que lo usuarios escogieran entre dos opciones, "AMLITIO" y "LITIOMEX".

La votación entre ambas opciones se mantiene muy reñida, con menos de 2% de diferencia entre una y otra, hasta el momento de la realización de esta nota se habían recibido más de 7 mil 500 votos.

La votación causó controversia en la red social, muchos usuarios no dudaron en dar su opinión al respecto.

¿La AM de AMLITIO es de AMLO? ¿por qué el Litio es de México no? No de AMLO además cuánto vamos a apostar que no se crea ninguna empresa que explore, explote, extraiga y comercialice el Litio? Dicen que ni siquiera es puro y no sirve para fines comerciales Ponle el nombre que quieras" escribió un usuario.