Mañanera de AMLO: Presidente muestra análisis de Twitter sobre polémica de viaje en tren: 30% de los comentarios a favor de su gobierno y 24% contra López Dóriga, aseguró

CIUDAD DE MÉXICO.- (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró un análisis del impacto de los "sentimientos de los comentarios" en Twitter del video en dónde aparece en un recorrido en tren en la ruta que conectará con el Aeropuerto Felipe Ángeles y que causó revuelo en redes sociales luego de que Joaquín López Dóriga asegurara que “lo subieron a un simulador” y lo dio como real.

En el análisis que presentó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde Nayarit, a favor del gobierno resultó el 30% de los comentarios, neutros el 28% y en contra de López Dóriga 24%.

“Contra AMLO 14%, a favor de López Dóriga 0.4%”, dijo el mandatario al presentar una gráfica del análisis realizado entre el 5 y el 7 de diciembre.

De acuerdo a AMLO, del 5 al 7 de diciembre a favor de lo expuesto por López Dóriga solo estuvo el 0.4%. Foto: Captura de pantalla

Quién es Quién en las mentiras sobre el tren

La polémica alrededor del viaje en tren del Presidente fue retomada en la sección de “Quién es Quién en las mentiras”.

En las redes sociales a diferencia de otras mentiras ya esta no pegó, ya la mayoría de la gente se dio cuenta, pero no sucede así con otras mentiras o no sucedía así. Por eso es muy alentador, porque también ya esto no les funciona”, dijo López Obrador.

El domingo López Obrador realizó un recorrido en tren y aseguró que se podrá llegar en 45 minutos al nuevo aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, Estado de México, por medio de "tren y modernas autopistas".

Tanto López Dóriga como el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa pusieron en duda el video y aseguraron que lo subieron en un simulador.

Pero el 7 de diciembre López Dóriga desmintió su propia noticia: "CORRECCIÓN: No es un simulador. Pero afirma que "estamos ya en el tren del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles" y ese tren no existe. No han comenzado ni a construirlo. Y lo aún no explicado: ¿Por qué desaparece la imagen de dicho aeropuerto de la ventanilla? Pero no va en simulador".

No sabrá leer, pero no es mentirosa: AMLO

El ex presidente Felipe Calderón acusó en Twitter de “manipular las imágenes con videos prepagados” y retó a Ana Elizabeth García Vilchis, titular de “Quién es Quién en las mentiras”, a exhibir la mentira en su sección de los miércoles.

“Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana. Y que no salga con que ‘no es falso pero se exagera '', escribió Calderón Hinojosa.

López Obrador se refirió este miércoles al tuit del ex mandatario: “pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa”.