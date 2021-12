Joaquín López-Dóriga desmiente su propia fake news y la de Felipe Calderón sobre AMLO y el "simulador" de tren

CIUDAD DE MÉXICO.-Joaquín López-Dóriga desmintió su propia noticia falsa sobre que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no fue subido a un tren sino a un simulador.

"CORRECCIÓN: No es un simulador. Pero afirma que "estamos ya en el tren del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles" y ese tren no existe. No han comenzado ni a construirlo. Y lo aun no explicado: ¿Por qué desaparece la imagen de dicho aeropuerto de la ventanilla? Pero no va en simulador", escribió el ex conductor de noticias de Televisa.

Cabe recordar que AMLO se subió a un tren el domingo y aseguró que se podrá llegar en 45 minutos al nuevo aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, Estado de México, por medio de "tren y modernas autopistas".

CORRECCIÓN: No es un simulador. Pero afirma que "estamos ya en el tren del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles" y ese tren no existe. No han comenzado ni a construirlo. Y lo aun no explicado: ¿Por qué desaparece la imagen de dicho aeropuerto de la ventanilla? Pero no va en simulador pic.twitter.com/c3OkrtUok1 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) December 7, 2021

Esto lo puso en duda tanto Dóriga como el ex presidente Felipe Calderón, y señalaron que a AMLO lo pusieron en un simulador.

"El vagón ni se mueve", dijo Joaquín López-Dóriga.

En las redes sociales criticaron fuertemente al conductor, a quien de "chayotero" no lo bajaron.

"El chayotín mayor llora recordando lo que jamás regresará", le dijo un usuario.

De acuerdo a informes del medio Reforma, López-Dóriga fue el periodista que más dinero recibió del gobierno en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Al conductor le fue pagada la cantidad de 251 millones 458 mil pesos.

Según dijo el propio AMLO: "Están muy enojados porque se les acabó el chayote".

Chayote se le dice al dinero que daban gobiernos ateriores a medios de comunicación para evitar que hablaran mal de ellos.

Subieron a @lopezobrador_ en un simulador. Y lo dio como real. Así la #4-T.



Y todos felices. El vagón ni se mueve. pic.twitter.com/MqmAKgJZDx — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) December 6, 2021

AMLO: Se llegará en 45 minutoa al nuevo aeropuerto

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se podrá llegar en 45 minutos al nuevo aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, Estado de México, por medio de tren y modernas autopistas.

"Se amplía a 8 carriles la autopista México-Pachuca. Se están construyendo otras vialidades y la vía de Lechería al aeropuerto Felipe Ángeles para llegar en tren desde el centro de la ciudad, estación Buenavista, hasta el nuevo aeropuerto en 45 minutos", dijo el Mandatario en su cuenta de Twitter.