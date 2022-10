Mañanera de AMLO: Narco no presiona para sacar al Ejército de las calles; son los partidos y legisladores, señala López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que el crimen organizado presione para que no se permita al Ejército y la Marina participar en tareas de seguridad pública.

El mandatario consideró que son los partidos políticos y los legisladores de oposición quienes se oponen por “politiquería”.

No es que la delincuencia organizada esté presionando en contra de que no se permita al Ejército y la Marina participar en seguridad pública, es un asunto politiquero”, dijo durante su conferencia matutina.

AMLO negó que el crimen organizado quiera sacar al Ejército de las calles; culpa a partidos y legisladores. Foto: Especial

El Presidente agregó que se trata "de un asunto de legisladores y de los partidos de oposición que, yo creo que se equivocaron, aunque todavía pueden rectificar”, como algunos diputados y senadores ya lo hicieron.

“Entonces, es un asunto ni quiera puedo decir político, por eso digo politiquero. Porque hay que levantar el nivel en casos que tienen que ver con la seguridad pública donde está de por medio la vida de las personas. Cómo decir no, sólo porque no queremos que ninguna iniciativa, sea cual sea, se apruebe”, dijo.

Gobernadora del PAN pide al Ejército

López Obrador reveló que María Teresa Jiménez Esquivel, gobernadora de Aguascalientes militante del Partido Acción Nacional (PAN), pidió a la Federación la participación del Ejército y la Marina en su estado, aún cuando los líderes de su partido están en contra de la medida.

La solicitud, dijo, la realizó a través de Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, durante la toma de protesta como gobernadora de Aguascalientes.

“Pero los líderes de su partido están en contra de lo que ella está solicitando”, precisó el mandatario.

Y agregó: “Si la guardia nacional no se consolida tendremos problemas, sólo que quieran que a como dé lugar aumentan los homicidios, aumente la violencia, para que nos vaya mal. No, ellos tienen que ir aceptando de que nosotros no vamos a fallarle al pueblo, no vamos a incumplir con nuestra responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad”.