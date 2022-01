Mañanera de AMLO: Mujeres que denunciaron acoso de parte de Pedro Salmerón deben acudir al MP, porque hay intereses políticos: Presidente

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Las mujeres que denunciaron públicamente que sufrieron acoso sexual del historiador Pedro Salmerón, nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como embajador de México en Panamá, deben denunciar ante el Ministerio Público, dijo el mandatario.

Al ser cuestionado durante su conferencia matutina sobre el polémico nombramiento que deberá ratificar el Senado de la República, el Presidente contestó que se deben “ir presentando denuncias ante las autoridades”, porque todo acaba en “campañas de linchamiento”.

Yo creo que tenemos que ir todos presentando denuncias ante las autoridades competentes, no quedarnos solo en la denuncia pública, hay condiciones para denunciar judicialmente a quien comete un abuso, un ilícito, todos tenemos que ayudar, porque si no, pues son campañas que se pueden echar andar y no se actuaría con justicia”, dijo.

Te puede interesar: Pide López Obrador “no hacer politiquería” contra Samuel García y Mariana Rodríguez por “adoptar” a bebé Emilio “por un fin”

No se puede juzgar sin pruebas

López Obrador precisó que “no se puede juzgar a nadie, si no existe un proceso de conformidad con la ley”.

“Si no hay pruebas, imagínense un opositor, cualquier gente que no sea bien visto por los medios de información lo acaban, lo destruyen, son campañas de linchamiento, entonces no, denuncia, eso es lo más conveniente”, indicó.

El Presidente fue cuestionado sobre si las mujeres tendrían que denunciarlo ahora, aún cuando ya pasaron años de los hechos.

“Sí, ahora han tomado más fuerza, porque sí hay intereses políticos, como todo, los opositores se valen de todo. Tienen ellas que presentar sus denuncias y acudir al Ministerio Público, con toda la protección”, añadió.

Pedro Salmerón, agregó, ha estado teniendo diferencias con la academia, con colegas “mujeres y hombres”.

Te puede interesar: Carlos Loret de Mola se contagia de Covid-19