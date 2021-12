Mañanera de AMLO: López Obrador se ríe de Javier Sicilia quien lo comparó con Hitler: “se obnubilan por el coraje”, dijo

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que Javier Sicilia Zardain lo comparara con Adolfo Hitler.

“Y ayer ya de plano Sicilia dice que soy Hitler”, dijo al tiempo que soltó una carcajada.

Pero les entiendo, se obnubilan por el coraje de que se puso de manifiesto que no tienen convicciones, no tienen principios, no tienen ideales, son muy acomodaticios”, dijo.