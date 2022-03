Mañanera de AMLO: López Obrador revela que Peña Nieto le dijo que fue “traicionado”

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que durante su reunión con Enrique Peña Nieto cuando aún era Presidente de la República y él Presidente electo, el priísta le confió que fue traicionado por los dueños de los medios de comunicación.

Yo no voy a olvidar cuando me entrevisté con el presidente Peña, siendo él todavía Presidente constitucional y yo Presidente electo y en la plática me dice: ‘Me traicionaron’, como yo soy historiador le dije: ¿Y quienes fueron?, pues ya me dijo, pero eso no tengo porque darlo a conocer”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.