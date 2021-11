Mañanera de AMLO: López Obrador reprueba ostentación en boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó la boda del jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto y la consejera electoral Carla Humphrey que se realizó en el hotel Santo Domingo, en Antigua, Guatemala.

En conferencia matutina, el Mandatario federal pidió que funcionarios respondan, señaló que se trata de un asunto escandaloso, acusó que quedan inercias de excesos y recomendó moderación.

Es un asunto escandaloso, en efecto, aún cuando se trata de un acto privado, pues los asuntos públicos en México son cada vez más públicos o se sabe más de asuntos o eventos privados, antes no se conocía nada, había mucha ostentación, mucho derroche, pero todo se silenciaba, ahora no, por eso hay que recomendarle a los servidores públicos que actúen con moderación, con austeridad (...) pero todavía quedan inercias, eso es lo que puedo comentar”, sostuvo.

Decomisan 35 mil dólares a Juan Francisco Ealy Ortiz

El tabasqueño consideró que los 35 mil dólares que decomisaron en Guatemala a Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente de El Universal, es mucho dinero y equivalen como a seis meses de su sueldo como Mandatario federal.

Vienen siendo como 700 mil pesos, Èl llevaba ese dinero y por eso la detención, eso a veces no se decía, por eso lo subrayo, es un particular, un invitado a la boda, es mucho, 35 mil dólares, si pensamos en lo que gana un trabajador, incluso lo que gana el Presidente de México, son como 6 meses de mi sueldo y eso eso que gano bien”, añadió.

Te puede interesar: Santiago Nieto indaga Pandora Papers

El jefe del Ejecutivo confirmó que fue invitado a la boda, pero que no acudió porque cree que un servidor público tiene que evitar ese tipo de situaciones.

“Yo por eso no voy a eventos sociales”, externó.

“SÌ (me invitaron) pero yo no puedo porque tengo muchas... Y además no acostumbro hacerlo, me invitan y lo agradezco mucho pero no salgo”, declaró.