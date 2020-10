Pide AMLO a Frenaaa, BOA y “México Sí” usar el Zócalo un día al mes y ofrece más hamacas a directivos de medios

CIUDAD DE MÉXICO.- Un día al mes para hacer uso del Zócalo de la Ciudad de México, pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador a quienes mantengan un plantón como Frenaaa, además de referirse a “México Sí” y a la “BOA”.

Además de ofrecer hamacas nuevamente a “Junco” (Alejandro Junco de la Vega, director de Diario Reforma) y a Ealy Ortiz (Juan Francisco, presidente de El Universal).

“Estoy esperando que venga el señor Junco a colgar su hamaca, yo se la voy a mandar de regalo y Ealy Ortiz que venga colgar su hamaca, todos pueden estar aquí y protegidos sin ningún problema”, dijo en su conferencia.

No habrán desalojos

López Obrador aseguró que no habrán desalojos en el Zócalo ni para Frenaaa (Frenta Nacional Anti-AMLO), al movimiento que se refirió como

“México Sí” y la BOA (Bloque Opositor Amplio).

Nada más que no se vayan a querer quedar con el Zócalo, que no acaparen, que nos pongamos de acuerdo porque ya nosotros vamos a empezar cuando termine de padecerse por la pandemia vamos a estar informando pero no va a ver desalojos”, anunció.