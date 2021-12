Mañanera de AMLO: López Obrador presentará diagnóstico sobre reclusorios a gobernadores en Tabasco; se construirían nuevos y utilizarían espacios de cárceles federales

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que firmará un acuerdo con los gobernadores del País en su reunión del jueves en Villahermosa, Tabasco sobre el sistema penitenciario que incluye desde la aplicación de amnistía hasta la construcción de nuevos penales.

Ya tenemos un diagnóstico, ahora en Tabasco se va a llevar un acuerdo con los gobernadores que incluye desde la aplicación de leyes de amnistía, porque hay muchos reclusos, personas privadas de la libertad que ya deberían estar en libertad, por la edad, porque están ahí por falta de un trámite, las defensorías de oficio no están haciendo bien su trabajo en los estados que no han aprobado leyes de amnistía, para delitos de fuero común”, dijo.

Además, agregó, hay entidades en donde desde hace años no se construyen reclusorios.

“Duele destinar recursos para reclusorios, uno quisiera destinar recursos para escuelas, pero se necesitan. Hay estados donde desde hace tiempo no se hacen nuevos reclusorios”, indicó.

También habrá reparaciones, ampliaciones y mejoras en penales

López Obrador precisó que no sólo se hablará de la construcción de nuevas prisiones, sino de ampliaciones, reparaciones y mejoras de los que ya están.

El mandatario adelantó que podrían ser utilizadas las prisiones federales para desahogar el hacinamiento de cárceles estatales.

“Es un plan, los espacios que nosotros tenemos puedan ser utilizados. En esos reclusorios que se privatizaron que cuesta muchísimo pagar los servicios, pero ya se tienen ahí los espacios, sí es un tema que estamos tratando; no puedo hablar más porque luego también resulta que se amparan, sobre todo los que tienen delitos graves para que no los muevan de un lugar a otro, porque, no en todos los casos, desde la cárcel siguen teniendo cierta influencia, por eso no puedo hablar mucho”, dijo.

