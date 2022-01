Mañanera de AMLO: López Obrador planea gira por Centroamérica para este año

CIUDAD DE MÉXICO.- En lo que sería su cuarta visita al extranjero, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este lunes que analiza la posibilidad de visitar Centroamérica este año.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que aún no tiene la fecha definida, pero manifestó que tiene interés en visitar a algunas naciones de esta región.

Presidenta de Honduras visitará México

El Mandatario federal indicó que, tras su toma de posesión como nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro visitará México.

Es muy buena la relación de México con todos los países del mundo, de manera muy especial con los países del continente americano, América del Norte, la relación con Canadá, con Estados Unidos, nuestros hermanos de Centroamérica, y también con países del sur del continente. Nos dio mucho gusto el triunfo de la señora Xiomara en Honduras; me mandó a decir que pues está preparando su toma de posesión y que posteriormente viene.

AMLO planea visitar Centroamérica

"Es hasta muy probable que si ella viene pues será muy bien recibida, pero yo estoy pensando hacer una gira este año a Centroamérica y la iría a visitar", dijo.

¿En qué fecha acudiría?", se le preguntó.

"Todavía no tengo el tiempo definido, pero sí tengo interés en visitar algunos países de Centroamérica, nuestros hermanos vecinos, porque he salido tres veces y las tres a Estados Unidos: una a Nueva York, dos a Washington, entonces me falta el sur", dijo.