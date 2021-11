Agenda de reunión AMLO, Biden y Trudeau en Washington D.C.

CANCÚN.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia mañanera que este miércoles tomará un vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Cancún a Washington, donde mañana participará en la Cumbre de Líderes de América del Norte, junto Joe Biden, mandatario estadounidense, y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá.

En conferencia mañanera de este miércoles en Cancún, López Obrador detalló su agenda del 18 de noviembre:

López Obrador agregó que la mañana del viernes regresa a México para llegar al mediodía a la capital del país y el sábado 20 de noviembre participar en el desfile por el 111 aniversario de la Revolución Mexicana.

El presidente López Obrador dijo que no está en la agenda el tema de energía eléctrica, pero si sale en la conversación "también lo tratamos".

Indicó que está dispuesto a explicarle a Justin Trudeau y a Joe Biden el por qué quieren rescatar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con la Reforma Eléctrica: "Lo que queremos es que no aumente el precio de la luz y que se termine con los abusos de las empresas particulares, sobre todo las empresas extranjeras y en especial, lo voy a decir, de las empresas españolas que nos veían como tierra de conquista".

¿Ustedes creen que me va a costar trabajo decirle esto al presidente Biden o al primer ministro Trudeau? Pues no, ni modo que ellos estén a favor o protejan a corruptos. Ellos son gente íntegra que defienden los intereses de sus pueblos como lo hacemos nosotros en México. ¿O qué, no vamos a defender los intereses del pueblo, no nos pusieron para eso o nos pusieron para estar de empleados de empresas saqueadoras que se dedican a medrar?", expresó López Obrador.