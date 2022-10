Mañanera de AMLO: López Obrador niega que se espíe a periodistas y opositores a través de Pegasus; Sedena "tiene inteligencia más no espionaje", admite

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que su gobierno espíe a través de Pegasus y admitió que el Ejército realiza labores de inteligencia, pero no de espionaje.

López Obrador fue cuestionado durante su conferencia de prensa sobre la presunta compra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de un software en 2019 para “servicio de monitoreo remoto de información”, usado para intervenir teléfonos celulares, a la empresa representante en México de la que comercializa Pegasus.

De acuerdo con una investigación periodística difunda hay tres periodistas y defensores espiados, entre ellos Ricardo Raphael.

No es cierto que se espíe a periodistas y opositores, no somos iguales a los anteriores, no es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor, si hay pruebas que la presenten”, dijo.

Asegura AMLO que no fue informado de supuesta compra de la Sedena

El mandatario, luego de contestar que no fue informado de la supuesta compra de la Sedena, indicó que ante denuncias penales esperará a que resuelva la autoridad correspondiente.

“He estado leyendo sobre esta denuncia y la verdad no hay elementos. No tendríamos porqué, además de ser indebido, contrario a nuestros principios, nuestras convicciones, nosotros que hemos sido espiados durante años, perseguidos, no podríamos hacer lo mismo”, dijo.

AMLO niega que Sedena y su gobierno espíen a periodistas y opositores a través de Pegasus. Foto: Especial

“Pérdida de tiempo” espiar a Ricardo Raphael

Y agregó: “Uno de los que se quejan es el señor Ricardo Raphael, ¿qué caso tendría espiarlo la verdad? Él no es un criminal, él es simpatizante del movimiento de derecha o conservador en el País. Lo más que llega es a ser un vocero del conservadurismo que está en contra de nosotros. Ni siquiera leo sus artículos”.

El Presidente afirmó que espirar a Ricardo Raphael sería “una pérdida de tiempo”.

“Ni siquiera leo sus artículos, no es desprecio, porque es predecible, ¿qué interés vamos en tener en estarlo espiando? Yo creo que sería una pérdida de tiempo”, dijo.

López Obrador precisó que la Sedena realiza “labores de inteligencia, que no de espionaje, que es distinto, nosotros no espiamos opositores”.

Sus opositores, agregó, buscan equiparlo con los que gobernaban anteriormente.

“Y todos los medios de información, el suyo, tenían muy buena relación con los anteriores gobiernos y ahora se han dedicado a atacarnos a nosotros y cualquier cosa quieren que se convierta en un escándalo para perjudicarnos. Si hay algo que consideren ilegal y tienen las pruebas preséntenlas ante las autoridades competentes”, contestó.

El Presidente se comprometió a que “hoy mismo” la Sedena dará información al respecto.