Mañanera de AMLO: López Obrador niega que Adán Augusto participe en mítines y promueva Revocación de Mandato

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, participe en mítines para promover la consulta de Revocación de Mandato.

Al ser cuestionado sobre los llamados de López Hernández a apoyar a López Obrador en Hermosillo, Sonora y en Torreón, Coahuila, donde además aseguró que no le teme a las sanciones del Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó que el secretario no participa en mítines.

En el caso del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta, no va a mítines”, aseguró.

Adán Augusto participó en marcha en Hermosillo en apoyo a AMLO

El secretario de Gobernación participó en una marcha masiva el sábado 2 de abril en Hermosillo a favor y en apoyo del Presidente de la República.

Alrededor de las 17:30 horas dio inicio la marcha ciudadana encabezada por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo de cara a la consulta de Revocación de Mandato prevista para el 10 de abril.

“No es la Reforma Eléctrica, no es ni siquiera la Revocación de Mandato. Es la revolución de las consecuencias que inicia desde Sonora. Esto es lo que significa una tarde cómo está. Aquí está un pueblo de pie al lado del Presidente transformador de esta nación, y esto lo menos que se merece un hombre de la altura de Andrés Manuel López Obrador”, dijo Adán Augusto el sábado en Hermosillo.

Adán Augusto no es precandidato a la Presidencia: AMLO

El mandatario aseguró que López Hernández le ayuda a la “transformación” y no es precandidato a la Presidencia.

“Que se tranquilicen, que se serenen nuestros adversarios. Él está ayudándome en la transformación, no es precandidato a la Presidencia, porque me está ayudando a la transformación del País, que no se confundan, él no está haciendo campaña”, dijo.

López Obrador afirmó que eligió a Adán Augusto para que le ayudara a cumplir con la agenda de la “transformación de México” y “a eso está dedicado”.