Mañanera de AMLO: López Obrador estima que el periodo de inflación en México se prolongará

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador previó esta mañana, ante los nuevos datos que colocan a la inflación en México en 8.16%, que “ojalá me equivoque, pero se va a prolongar” alrededor de tres meses más.

“Ojalá me equivoque pero se va a prolongar el periodo de inflación, pero necesitamos controlarlo”, dijo durante su conferencia de prensa en Puerto Vallarta, Jalisco.

Esta mañana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en la primera quincena de julio de este año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.43 % respecto a la quincena anterior y la inflación anual se colocó en 8.16%.

Inflación en México, menor a la de EU

“Y, aunque no es consuelo, la inflación en México es menor a la de Estados Unidos y menor a la de Europa, por lo que hemos hecho y vamos a seguir haciendo. Y así con optimismo, sin caer en triunfalismo, decirles que vamos a salir bien, que vamos a controlar la inflación pronto”, prometió.

El mandatario indicó que en el país vecino la inflación pasó de 8 a 9%, mientras que en México de 7.99 a 8.16%.

La inflación, estimó, se prolongará tres meses más y para octubre, noviembre “ya empieza a bajar. Ese es mi pronóstico”.

Especial

Control de la inflación

“Porque van a empezar también a cambiar las condiciones internacionales. A nosotros nos gustaría mucho que se llegara a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, porque eso nos ha afectado a todos y no hay que descartarlo, porque se puede llegar a un acuerdo”, indicó.

López Obrador aseguró que su gobierno está ayudando para controlar pronto la inflación y anunció que se empezará a exportar aguacate de Jalisco.

“Desde luego no queremos que haya incrementos de precios, pero ahí vamos. ¿Qué ventajas tenemos?, porque también tengo que defender a nuestro proyecto… ¿qué nos ayuda a nosotros ante este problema?, que hemos incrementado el salario como no se veía en más de 30 años, el salario se ha incrementado por encima de la inflación, esto ayuda a que no haya pérdida del poder adquisitivo o del salario”, explicó.

Te puede interesar: México aclarará con EU y Canadá procedimiento contra política energética, “nos vamos a defender”: AMLO.