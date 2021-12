Mañanera de AMLO: López Obrador espera que Revocación de Mandato se realice el 10 de abril y lamenta decisión del INE

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que espera que la Revocación de Mandato se realice el 10 de abril y sea antes de las elecciones de junio del próximo año.

En su conferencia de prensa el mandatario lamentó la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de aplazar la Consulta Popular prevista para abril y deseó que el Tribunal Electoral resuelva pronto.

Ojalá el Tribunal Electoral resuelva pronto. A mí sí me gustaría que no cambiaran la fecha, el 10 de abril hay tiempo, que se hiciera antes de las elecciones a mediados de año, a no ser que quieran también políticamente pasar lo de la consulta después de las elecciones, porque entonces sí sería muy evidente de que están violando la Constitución, porque se establece un término en la Constitución”, dijo.