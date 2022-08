Mañanera de AMLO: López Obrador dice que Murillo Karam se inculpó en caso Ayotzinapa y descartó que EPN y Cienfuegos sean investigados

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, se inculpó así mismo en la invención de la “verdad histórica”.

El mandatario reveló que el ex presidente Enrique Peña Nieto no es investigado por el caso y tampoco a Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de la Defensa.

En el caso de el procurador Murillo Karam su detención, independientemente de declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa de acuerdo al informe y a la investigación de la Fiscalía. Él sostiene, esto es lo que dice el Fiscal cuando le estamos informando a los padres”, dijo y presentó un fragmento del informe de Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, a los padres de los 43 jóvenes desparecidos.

¿Peña Nieto podría ser detenido por Ayotzinapa?

Grupo Healy le preguntó al presidente sobre si considera viable la exigencia de los alumnos de la Escuela Rural de Ayotzinapa de que el ex presidente Enrique Peña Nieto sea detenido y la justicia lo alcance por los hechos de Iguala y la creación de la “verdad histórica”.

“Se habla de muchos personajes, pero en el informe la Comisión da a conocer a quienes considera son responsables porque se dice por ejemplo Peña, pero el informe no solicita que se abra investigación o que se solicite orden de aprehensión contra Peña, pero sí contra otros, sí a Murillo Karam, sí a otros personajes y también militares”, dijo.

El Presidente descartó que Cienfuegos sea uno de los militares investigados por Ayotzinapa, pero aclaró que la investigación continúa abierta.

“Si en la investigación los que están declarando dicen ‘yo actué porque me dieron la orden’, pues hay otro implicado, pero la Comisión lo que investigó fue acerca de quiénes de manera directa participaron tanto en la desaparición de los jóvenes como en el montaje que se hizo sobre la llamada verdad histórica. Y sí, en el informe aparecen militares como otros funcionarios como responsables”, dijo.

Dice AMLO que Murillo Karam se inculpó en caso Ayotzinapa y descartó que EPN y Cienfuegos sean investigados. Foto: EFE

Detención de Jesús Murillo Karam

Jesús Murillo Karam fue detenido el viernes en la Ciudad de México, acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia en torno al caso de la desaparición de los estudiantes.

La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa de la Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer la semana pasada el informe sobre la desaparición de los jóvenes y concluyó que no hay indicios de que se encuentren con vida y que se trata de un “crimen de Estado”, con la participación de autoridades federales, estatales y municipales.

En el informe, que es público así como los anexos, aparecen los nombres de los presuntos implicados testados.

Pero López Obrador dejó claro que otro de los presuntos responsables es Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).