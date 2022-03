Mañanera de AMLO: López Obrador dice que México no emitirá sanciones económicas contra Rusia ni tampoco habrá censura

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México no tomará represalias en contra de Rusia por la invasión a Ucrania.

Nosotros no vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico, porque queremos tener buenas relaciones con todos los gobierno del mundo”, dijo.

El mandatario precisó que a México no le corresponde, pues “lo mejor es promover el diálogo para promover la Paz”.

AMLO en contra de la censura

López Obrador se manifestó en contra de la censura a medios rusos e indicó que Twitter debe explicar la censura en su plataforma.

“Pensar la cuestión económica, no podemos cerrar nuestro territorio a nadie. No estoy de acuerdo con que haya censura en medios de información, me manifesté en contra de cuando le cancelaron la cuenta en redes sociales al presidente (Donald) Trump, también no estoy de acuerdo con el hecho de que se censure a medios de comunicación de Rusia ni de ningún país”, dijo.

El mandatario aseguró que en México no se limitará la libertad de expresión, no se censurará “nunca a nadie, prohibido prohibir, es un País de libertades plenas”, indicó.