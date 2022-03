Mañanera de AMLO: Enviará López Obrador nombramiento de Claudia Pavlovich para consulado en Barcelona al Senado, afirma

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que aunque aún no se ha presentado ante el Senado de la República el nombramiento de la ex gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al consulado de Barcelona, lo hará.

Grupo Healy le preguntó al mandatario sobre el paquete de nombramientos para embajadores y cónsul que envió la semana pasada al Senado, en donde no se incluían aún las designaciones de la ex gobernadora Claudia Pavlovich para el Consulado General de México en Barcelona.

Todavía no se ha presentado, hay consulados que no requieren la aprobación del Senado, otros sí; entonces, no sé si sea este el caso, pero lo voy a hacer y ya el Senado va a decidir en su momento si corresponde al Senado”, dijo