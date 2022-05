Mañanera de AMLO: López Obrador destaca necesidad del ¿quién es quién en las mentiras?

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la existencia de la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana?

El presidente López Obrador aseguró que no se busca dañar o afectar a nadie, sino que se busca mantener el debate y que no haya un monopolio de la información.

No se hace para dañar nadie, para afectar a nadie, sino para mantener el debate sobre estos temas. Es muy importante el derecho a la información, y que no haya un monopolio de la información, que la información no la controlen ni el poder ni los grupos de intereses creados, sino que la información sea veraz, democrática, que tenga como imperativo la ética", dijo.