Mañanera de AMLO: López Obrador descarta ruptura del T-MEC por reclamo de EU y Canadá

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó una ruptura del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En medio de los reclamos de Estados Unidos y Canadá por la política energética de México, el mandatario aseguró que el País no viola el tratado.

No va haber ruptura del tratado. Esto se los adelantó, porque no habrá ruptura. No sólo porque tenemos la razón, porque no nos conviene y no es sólo México, no le conviene a Estados Unidos”, indicó.