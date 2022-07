Mañanera de AMLO: Presidente afirma que “siempre hay margen” para pasar a la “pobreza Franciscana”

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno tiene margen para reducir gastos de operación principalmente, para pasar de la “austeridad republicana” a la “pobreza franciscana”.

Sí hay, siempre márgenes. Tenemos que cuidar todos los gastos de operación. Ayer hablaba yo de que no hemos comprado vehículos nuevos, cuándo se había visto eso, en qué gobierno, si lo primero era los carros, aviones, todo eso ya no existe y el ejemplo lo da Presidencia”, dijo.

El mandatario habló de la reunión que sostendrá hoy con su Gabinete en donde les pedirá a sus colaboradores hacer un esfuerzo más para ahorrar recursos.

“No se ha debilitado el Gobierno”

López Obrador destacó que el último año del ex presidente Enrique Peña Nieto, Presidencia gastó 3 mil 600 millones de pesos.

“Nosotros ejercimos el año pasado como 600 millones y no ha pasado nada. No se ha debilitado el gobierno, hemos seguido trabajando sin problema, en todos lados hay forma de hacer este esfuerzos para hacer ajustes y sobre todo también no permitir la corrupción”, indicó.

El mandatario aseguró que aguinaldos y sueldos para maestros están garantizados y no habrá recortes.

Especial

Otras fuentes de financiamiento

De igual manera, adelantó que en la reunión también se hablará de empezar a proyectar el presupuesto que debe enviarse como Anteproyecto en estos días al Congreso de la Unión.

En la reunión se revisará además con la Secretaría de Hacienda “otras fuentes de financiamiento”

“Y luego vemos egresos, cuánto necesitamos para financiar los programas de Bienestar. No vamos a tener dificultades, no vamos a detener ninguna obra, tenemos para terminar este año. No hay subejercicios. Esto significa que el avance físico corresponde al avance financiero”, dijo.

