Mañanera de AMLO: López Obrador declara que video difundido por Carlos Loret de Mola sobre David León dando dinero a su hermano es para afectarlo

CIUDAD DE MÉXICO.-El video dado a conocer ayer por Carlos Loret de Mola en donde David León le entrega dinero a Martín Jesús López Obrador, es para “afectarme”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Siempre hemos salido ilesos, es para afectarme. Entiendo que es un asunto personal, fue un trato personal entre David León y mi hermano. Sin embargo se empata, se junta para hacer ver que es dinero para campaña, político, para mí, cosa que no es cierto”, dijo.

Los dos videos de David León

Ayer a David León, ex funcionario del gobierno federal, quien ya se había visto envuelto en un escándalo al protagonizar otro video entregando dinero a Pío López Obrador, otro de los hermanos del mandatario, afirmó que se trató de un préstamo.

“Sobre la información difundida el día de hoy, aclaro que los recursos ahí mencionados fueron a título personal, producto de mis ahorros y con motivo de un préstamo" aseguró.

El Presidente cuestionado hoy sobre el video afirmó que no le extraña su difusión, debido a que su gobierno afecta a “muchos intereses creados de mucha gente”.

Que se dedicaba a robar, es la actitud del periodismo oficial, vinculado a la corrupción del poder. Loret de Mola debe estar hasta preocupado porque se detuvo al señor Cárdenas Palomino que aparece en uno de los montajes que hizo televisa con Loret golpeando a un presunto delincuente”, explicó.

AMLO señala que video debe ser investigado

López Obrador afirmó que a hace cinco años no ve a su su hermano Martín y que en todo caso, se debe investigar el video.

“Yo no encubro a nadie, independientemente de lo mediático, lo político, si existen pruebas, delitos, hay que denunciarlo. La autoridad competente tiene que resolver si hay un delito o no lo hay. Como ya existía el video anterior con otro hermano, se puede acumular; que la autoridad, en este caso la Fiscalía sea la autoridad la que resuelva, conozco muy bien esto, imagínense cuántas he pasado”, dijo.

El mandatario agregó que cuando ya no reciba ataques “me voy a preocupar”.

“Cuando ya no me ataquen me voy a preocupar, si no hay ataques es porque no estamos cambiando las cosas. Lo de Loret de Mola, el Universal, son parte del bloque conservador, reaccionario, corrupto, que quieren descarrilar el gobierno pero se van a quedar con las ganas”, dijo.